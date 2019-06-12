2019-06-12T09:04:04+03:00
Общество

Тамбовчане смогут разъехаться по домам на автобусах после празднования Дня города

Общественный транспорт будет работать до половины первого ночи
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Для горожан, которые примут участие в праздновании Дня города и Дня России, 12 июня организуют дополнительный транспорт. Как сообщает администрация города Тамбова, работа автобусов в этот день будет продлена до 0 часов 30 минут.

- Изменения в графике движения коснутся 13 автобусов муниципального учреждения «Тамбовгортранс», - пояснили в мэрии. - Дополнительно для развоза горожан после праздничного салюта будут поданы 53 единицы общественного транспорта к 22:45 в следующих пунктах:

- ТРЦ «РИО» 1, 44, 18, 50, 55, 13к, 1, 8м. Всего – 26 единиц.

- остановочный пункт «Институт имени С.В. Рахманинова» 50, 5, 23н Всего – 11 единиц.

- остановочный пункт «Библиотека имени А.С. Пушкина» 52, 17в, 8, 13к, 45, 33 Всего – 10 единиц.

- остановочный пункт «Ц. рынок» (ТАКФ) 30, 26, 31 Всего – 5 единиц.

- остановочный пункт «Ц.Рынок» (ТД «Москва) 31р – 1 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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