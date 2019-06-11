Тамбовчане привезли награды с Куба Европы по тхэквондо

СЕГОДНЯ 17:26 2019-06-11T17:26:26+03:00

В копилке тамбовских спортсменов и золото, и серебро Фото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

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С 6 по 9 июня впервые в России прошел Кубок Европы по тхэквондо МФТ. Соревнования принял город Сочи. Тамбовщину в составе сборной России представляли воспитанники СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина», тренером которых является Андрей Ким.

Как сообщает управление по физической культуре и спорту Тамбовской области, в командном туль «золото» взяли Шиняев Владимир, Фонов Михаил, Королев Кирилл и Негуляев Тимофей. Храмцов Вадим выиграл серебряную медаль в этой дисциплине. Верхнюю ступень пьедестала в составе команды в дисциплине туль заняли Зотова Софья, Улыбышева Мария и Ким Елена. В спарринге отличился Уткин Михаил, который не уступил ни в единой встрече и повторил свой успех на первенстве мира. Ким Алексей выиграл сразу три медали. Он праздновал победу в командном туль и оформил серебряный дубль в личном туль и в личном спарринге.

- Искренне поздравляю наших ребят. Отличное выступление, вновь они подтвердили свой уровень, достойно защитив честь страны. Все спортсмены прекрасно отработали сезон, не просто вошли в сборные страны, но и укрепили свои позиции, победами на международной арене, - сказал директор Центра единоборств им. Е.Т. Артюхина Сергей Минаев.

ИСТОЧНИК KP.RU