Тамбовская пенсионерка убила гражданского мужа и легла спать

СЕГОДНЯ 17:03 2019-06-11T17:03:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, 29 марта этого года в одном домов деревни Славная Моршанского района нашли 61-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти.

По данному факту Моршанским МСО СУ СК РФ по Тамбовской области было возбуждено и расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В совершении преступления обвиняется 65-летняя гражданская супруга погибшего, с которой он проживал на протяжении 20 лет.

По версии следствия, вечером, 28 марта, пенсионерка во время бытовой ссоры с гражданским мужем ударила его несколько раз ножом в область туловища, после чего легла спать. Конфликты в этой семье — явление не редкое, а все потому, что мужчина систематически выпивал. На следующий день утром женщина обнаружила его мертвым и рассказала о случившемся родственникам.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU