При взрыве танкера в порту Махачкалы пострадал 38-летний тамбовчанин

СЕГОДНЯ 13:30 2019-06-11T13:48:06+03:00

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В ЧП, которое случилось сегодня ранним утром в порту города Махачкалы пострадал 38-летний тамбовчанин. Как сообщает местный Минздрав, мужчина получил ожоги второй и третьей степени 10% поверхности тела.

По данным ГУ МЧС России по Республике Дагестан, информация о происшествии в Махачкалинском морском торговом порту поступила к ним 11 июня в 4 часа 38 минут.

- Во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошёл хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении, - поясняют в республиканском ГУ МЧС России. - Возникло сильное задымление машинного отделения. Для охлаждения емкости с нефтепродуктами проводилась проливка. Угрозы розлива нефтепродуктов в море не было. К ликвидации последствий происшествия привлекались 57 человек и 15 единиц техники. Имеются пострадавшие, которые каретами скорой медицинской помощи доставлены в ожоговый центр города Махачкалы.

Позже стало известно, что на танкере погибли три человека и еще пятеро – получили травмы. Пострадавшие находятся в лечебных учреждениях. Ожоги тамбовчанина серьезной опасности для жизни не представляют, а вот 30-летний житель Астраханской области в тяжелом состоянии находится в реанимации с 95% ожогов.

- Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и более лиц на морском судне в Махачкалинском порту по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - сообщает Южное следственное управление СК на транспорте по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Фото СУ СК России на транспорте

Танкер..

ИСТОЧНИК KP.RU