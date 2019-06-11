На День города в Тамбове перекроют ряд улиц

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-11T11:24:18+03:00

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В областном центре в связи с празднованием Дня города и Дня России 12 июня вводится ряд ограничений движения транспорта. Об этом сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.

Остановка транспорта будет запрещена:

- с 21:00 11 июня до окончания мероприятий 13 июня: по улице Коммунальной, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса; по улице М. Горького на участке от улицы Набережной до улицы Советской; по улице Набережной на участке от улицы М.Горького до улицы архиепископа Луки;по улице Сергея Рахманинова; по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до улицы М. Горького; по улице Советской, на участке от улицы Октябрьской до улицы М. Горького и в 50-метровой зоне от нее; по улице Интернациональной, на участке от улицы Карла Маркса до улицы Советской; по улице Карла Маркса, на участке от улицы Октябрьской до улицы М. Горького; по нечетной стороне улицы М.Горького, на участке от улицы Карла Маркса до улицы Советской; по улице Рассказовской (кроме транспортных средств участников мероприятия);

- с 14:00 до 23:00 12 июня: по нечетной стороне улицы Гастелло, на участке от улицы 40 лет Октября до улицы Ванина; по улице 40 лет Октября, в районе муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Мир»; по улице Ванина, на участке от улицы Гастелло до дома 2И по улице Ванина.

Кроме того, будет запрещено движение транспорта:

- с 07:00 12 июня до окончания мероприятий 13 июня: по улице М. Горького на участке от улицы Набережной до улицы Советской; по улице Набережной, на участке от улицы М.Горького до улицы архиепископа Луки; по улице Сергея Рахманинова; по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до улицы М. Горького; по улице Коммунальной, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса (кроме транспорта, обслуживающего мероприятия);

- 12 июня с 15:00 до 16:00 (кроме транспорта, обслуживающего городских маршруты, и транспорта, обслуживающего мероприятия): по улице Интернациональной, на участке от улицы Карла Маркса до улицы Советской; по улице Советской, на участке от улицы М.Горького до улицы Октябрьской;

- с 16:00 12 июня до 01:00 13 июня: по улице Интернациональной, на участке от улицы Карла Маркса до улицы Советской; по улице Советской, на участке от улицы М.Горького до улицы Октябрьской;

- с 17:00 до 23:30 12 июня: по улице Ванина, на участке от улицы Гастелло до дома №2И по улице Ванина; по улице Гастелло, на участке от улицы Дорожной до улицы 40 лет Октября (при необходимости).

- При необходимости 12 июня 2019 года с 16.00 до 23.00 может быть организовано одностороннее движение по улице Комсомольской по направлению от улицы Советской до улицы Карла Маркса, - сообщают в администрации города. - Постановлением администрации областного центра в этот день также вводится запрет на движение по Тамбову транзитных транспортных средств, а также транспорта, перевозящего взрывчатые, опасные и ядовитые грузы.

ИСТОЧНИК KP.RU