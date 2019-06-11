В Тамбовской области столкнулись две отечественные легковушки

СЕГОДНЯ 10:43 2019-06-11T10:44:45+03:00

Авария произошла в городе Уварово Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Пострадал водитель одной из них

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ДТП произошло 10 июня в половину восьмого утра на улице Мичурина в районе дома №101 города Уварово. Автомобиль «Lada Priora», под управлением 32-летнего водителя, при выезде со второстепенной дороги столкнулся с «Lada Kalina», за рулем которой находился 33-летний мужчина.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, водитель автомобиля «Lada Kalina» самостоятельно обратился в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» за медицинской помощью.

Водитель автомобиля «Lada Kalina» сам обратился в медучреждениеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU