В Тамбовской области столкнулись две отечественные легковушки
Пострадал водитель одной из них
Авария произошла в городе УваровоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 10 июня в половину восьмого утра на улице Мичурина в районе дома №101 города Уварово. Автомобиль «Lada Priora», под управлением 32-летнего водителя, при выезде со второстепенной дороги столкнулся с «Lada Kalina», за рулем которой находился 33-летний мужчина.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, водитель автомобиля «Lada Kalina» самостоятельно обратился в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» за медицинской помощью.
Водитель автомобиля «Lada Kalina» сам обратился в медучреждениеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU