2019-06-11T09:47:11+03:00
Происшествия

В Тамбове задержали иностранного наркокурьера

В его съемной квартире полицейские нашли 740 граммов героина
Ксения АЛЕШИНА
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Молодой человек собирался распространять героин на территории областного центра через тайникиМолодой человек собирался распространять героин на территории областного центра через тайникиФото: УМВД по Тамбовской области
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На днях тамбовские наркополицейские получили оперативную информацию, что на территорию Тамбова из столичного региона прибыл наркокурьер, который попытается реализовать через тайники крупную партию героина.

За молодым человеком было установлено скрытое наблюдение. Днем на улице Набережной областного цента оперативники задержали его с поличным при организации сети тайников с наркотиками. При себе у него находилось 8 граммов героина, расфасованного мелкими партиями.

В отделе полиции задержанный признался, что прибыл в Россию из страны ближнего зарубежья. В Москве молодой человек через Интернет закупил партию наркотиков для распространения на территории Тамбовской области. Он снял квартиру на Набережной, где впоследствии полицейские провели обыск и обнаружили крупную партию героина весом 740 граммов.

- Следственным управлением УМВД области в отношении 21-летнего иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч.3 ст.30, п.Г ч.4 ст.228.1 УК РФ ««Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение данного преступления в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Всего же за минувшие сутки тамбовские полицейские раскрыли шесть преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По всем фактам сотрудниками полиции проводятся проверки, опрашиваются задержанные лица, ведется поиск свидетелей, а также других людей, причастных к совершению наркопреступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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