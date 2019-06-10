Аномальная жара на Тамбовщине продержится до 13 июня

СЕГОДНЯ 17:02 2019-06-10T17:03:06+03:00

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Как сообщает ГУ МЧС России по Тамбовской области, до 13 июня на территории региона ожидается аномальная жара. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на семь и более градусов.

МЧС напоминает о важности соблюдения элементарных правил безопасности в пожароопасный период. Кроме того, во время сильной жары необходимо избегать воздействия повышенной температуры. Рекомендуется носить светлую воздухопроницаемую одежду, желательно из хлопка, и надевать головной убор.

Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, следует закрывать как можно больше поверхности кожи. Передвигаться по улице нужно не спеша, стараясь чаще находиться в тени. Также не рекомендуется употребление пива и других алкогольных напитков, что может привести к обезвоживанию организма.

При отдыхе на пляже или просто у реки в жаркую погоду важно помнить о том, что температура воздуха на солнце может значительно превышать температуру воды. Из-за резкого погружения в воду может произойти перепад температур, который вызывает спазм дыхания или остановку сердца.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия звоните в «службу спасения» по телефону «01», с мобильного – «101». «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тамбовской области – 8 (4752) 72 99 50.

ИСТОЧНИК KP.RU