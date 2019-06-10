Аномальная жара на Тамбовщине продержится до 13 июня
Как сообщает ГУ МЧС России по Тамбовской области, до 13 июня на территории региона ожидается аномальная жара. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на семь и более градусов.
МЧС напоминает о важности соблюдения элементарных правил безопасности в пожароопасный период. Кроме того, во время сильной жары необходимо избегать воздействия повышенной температуры. Рекомендуется носить светлую воздухопроницаемую одежду, желательно из хлопка, и надевать головной убор.
Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, следует закрывать как можно больше поверхности кожи. Передвигаться по улице нужно не спеша, стараясь чаще находиться в тени. Также не рекомендуется употребление пива и других алкогольных напитков, что может привести к обезвоживанию организма.
При отдыхе на пляже или просто у реки в жаркую погоду важно помнить о том, что температура воздуха на солнце может значительно превышать температуру воды. Из-за резкого погружения в воду может произойти перепад температур, который вызывает спазм дыхания или остановку сердца.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия звоните в «службу спасения» по телефону «01», с мобильного – «101». «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тамбовской области – 8 (4752) 72 99 50.
ИСТОЧНИК KP.RU