2019-06-10T16:21:21+03:00
Общество

Школа в Тамбовской области выиграла грант в размере 1 млн рублей

Деньги поступят в образовательное учреждение из федеральной казны
Ксения АЛЕШИНА
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Избердеевская школа имени Героя Советского Союза В.В. Кораблина стала победителем конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий. Она получит средства в размере 1 008 300 рублей.

Школа выиграла в номинации «Внедрение современных моделей реализации школьного технологического образования», представив проект, направленный на развитие цифровых агрокомпетенций обучающихся.

- В рамках проекта будет закуплено новейшее оборудование для получения навыков школьниками в сфере цифровизации сферы АПК, а именно – сельскохозяйственные роботы, беспилотные летательные аппараты и дроны, - сообщили в управлении образования и науки Тамбовской области.

Напомним, что в конкурсном отборе также победила мичуринская школа №7. На ее базе создадут Школу Активного Надежного Сотрудничества (ШАНС), где в подростках будут воспитывать патриотизм, саморазвитие и помощь другим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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