2019-06-11T16:07:25+03:00
Общество

Жители Мичуринска выберут территории для благоустройства в 2020 году

Людям нужно выбрать один из четырех объектов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В городе Мичуринске утвердили перечень территорий, который 24 июня будет вынесен на рейтинговое интернет-голосование. По результатам трехдневного опроса мичуринцы решат, какую общественную территорию необходимо благоустроить в следующем году. 29 мая был объявлен предварительный прием предложений по благоустройству общественных пространств. На основании поступивших предложений граждан члены комиссии утвердили список территорий, за которые жители смогут голосовать с 24 по 26 июня на сайте администрации города.

- В перечень лидеров общественного обсуждения вошли: набережная реки Лесной Воронеж (благоустройство и оборудование пляжей), Воинское кладбище по улице Мичурина, парк в пределах улиц Социалистическая и Коммунистическая в мкр.Кочетовка, «Парк Дружбы» (район домов №25, №51 по Липецкому шоссе), - сообщает пресс-служба наукограда. - Один из четырех вариантов предстоит выбрать участникам интернет-опроса.

До начала рейтингового голосования специалисты управления архитектуры и строительства разработают для каждой территории дизайн-проекты, которые будут опубликованы на интернет-ресурсе органов местного самоуправления Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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