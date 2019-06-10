Тамбовчанин на мусоровозе пытался доставить в колонию мобильные телефоны
Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом
В исправительном учреждении проводят проверкуФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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Сотрудники отдела безопасности и оперативного отдела исправительной колонии № 4, расположенной в Сосновском районе, пресекли попытку доставки запрещенных предметов неустановленным лицом.
При досмотре «ЗИЛа», въезжающего на территорию для загрузки отходов с сельскохозяйственного участка, были найдены и изъяты спрятанные с внутренней стороны правой фары автомобиля пять сотовых телефонов. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области, по данному факту проводится проверка.
Пять мобильников собирались передать кому-то из осужденныхФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU