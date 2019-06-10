2019-06-10T15:10:27+03:00
Происшествия

Тамбовчанин на мусоровозе пытался доставить в колонию мобильные телефоны

Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом
Ксения АЛЕШИНА
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В исправительном учреждении проводят проверкуВ исправительном учреждении проводят проверкуФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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Сотрудники отдела безопасности и оперативного отдела исправительной колонии № 4, расположенной в Сосновском районе, пресекли попытку доставки запрещенных предметов неустановленным лицом.

При досмотре «ЗИЛа», въезжающего на территорию для загрузки отходов с сельскохозяйственного участка, были найдены и изъяты спрятанные с внутренней стороны правой фары автомобиля пять сотовых телефонов. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области, по данному факту проводится проверка.

Пять мобильников собирались передать кому-то из осужденных Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

Пять мобильников собирались передать кому-то из осужденныхФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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