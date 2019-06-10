2019-06-10T14:35:18+03:00
Общество

Тамбовчане задолжали за воду 31 миллион рублей

Горожанам предлагают провести реструктуризацию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Горжанам предлагают "мирно" решить проблемы с задолженностьюГоржанам предлагают "мирно" решить проблемы с задолженностью
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Жители частных домовладений, расположенных в Тамбове, не всегда добросовестно оплачивают услугу водоснабжения. По данным АО «ТКС» на сегодняшний день долги таких потребителей перед ресурсоснабжающей организацией составляют порядка 31 миллиона рублей.

- У каждого из неплательщиков своя причина, бывает, что люди попали в сложную жизненную ситуацию и в данный момент не могут платить по счетам, - поясняют в пресс-службе АО «ТКС». - Именно таким потребителям предлагается заключить соглашение о реструктуризации долга. В зависимости от размера неуплаты, финансового состояния и добросовестности потребителя долг может быть распределен на несколько месяцев.

В ресурсоснабжающей организации напоминают, что злостным неплательщикам могут отключить холодное водоснабжение. Такое право у коммунальщиков есть по закону.

Фото АО "ТКС"

ИСТОЧНИК KP.RU

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