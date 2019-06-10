В Тамбовской области мужчина угнал припаркованную иномарку, пока ее владелец был в отъезде

СЕГОДНЯ 14:33 2019-06-10T14:33:47+03:00

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В дежурную часть отдела полиции 7 июня поступило сообщение от автовладельца об угоне иномарки «Форд Мондео». Как оказалось, житель села Караул Инжавинского района в середине мая припарковал свой автомобиль на улице Больничной около дома, а сам уехал по делам на несколько недель. Вернувшись домой, он обнаружил пропажу машины и обратился в правоохранительные органы.

После проведения комплекса оперативно-розыскных действий полицейские установили, что 16 мая угон иномарки совершил безработный 29-летний местный житель. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за мелкие хищения чужого имущества. Автомобиль был найден в технически исправном состоянии в поле, расположенном в двух километрах от села. Покатавшись на чужом транспорте, молодой человек испугался последствий своего поступка и бросил машину.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU