2019-06-10T14:33:47+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчина угнал припаркованную иномарку, пока ее владелец был в отъезде

Преступление произошло в мае этого года
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В дежурную часть отдела полиции 7 июня поступило сообщение от автовладельца об угоне иномарки «Форд Мондео». Как оказалось, житель села Караул Инжавинского района в середине мая припарковал свой автомобиль на улице Больничной около дома, а сам уехал по делам на несколько недель. Вернувшись домой, он обнаружил пропажу машины и обратился в правоохранительные органы.

После проведения комплекса оперативно-розыскных действий полицейские установили, что 16 мая угон иномарки совершил безработный 29-летний местный житель. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за мелкие хищения чужого имущества. Автомобиль был найден в технически исправном состоянии в поле, расположенном в двух километрах от села. Покатавшись на чужом транспорте, молодой человек испугался последствий своего поступка и бросил машину.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Мичуринска выберут территории для благоустройства в 2020 году
Тамбовчанин на мусоровозе пытался доставить в колонию мобильные телефоны
Тамбовчане задолжали за воду 31 миллион рублей
В Моршанске мужчина порезал ножом соседку
В Тамбовской области студент обокрал мужчину на пляже
В Тамбовской области ДТП с участием минивэна и «десятки» унесло жизни двух женщин
Культовая российская рок-группа «Чиж & Co» выступит на Дне города в Тамбове
Житель Тамбовщины осужден за контрабанду стероидов
На Южном обходе Тамбова столкнулись фура и иномарка: от легковушки осталась груда железа
Прокуратура взыскала с тамбовского предприятия более 700 тысяч рублей долга по зарплате
Тамбовский подросток, перевозивший на мотоцикле 4-летнего малыша, попал в аварию
Сквер на улице Агапкина в Тамбове будут строить по проекту студента-третьекурсника