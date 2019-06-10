2019-06-10T14:16:11+03:00
Происшествия

В Моршанске мужчина порезал ножом соседку

К счастью, женщина осталась в живых
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером, 9 июня, в одной из комнат общежития города Моршанска на улице Карла Маркса мужчина ударил кухонным ножом в живот 38-летнюю женщину, с которой вместе выпивал. До этого они поругались. Оба участника конфликта находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Врачи скорой медицинской помощи доставили пострадавшую в городскую больницу, где ей сделали операцию.В настоящий момент жизни женщины ничего не угрожает. Полицейские выяснили, что к преступлению причастен проживающий по соседству мужчина. Он спрятался у себя в комнате и никому не открывал дверь. Только после долгих разговоров с ним, полицейские смогли войти и задержать его.

- Обнаружены вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к совершению тяжкого преступления. В отношении ранее судимого, злоупотребляющего спиртными напитками 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан, опрошен, решается вопрос о его аресте. По предварительным данным, причиной конфликта послужило злоупотребление спиртными напитками, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Мичуринска выберут территории для благоустройства в 2020 году
Тамбовчанин на мусоровозе пытался доставить в колонию мобильные телефоны
Тамбовчане задолжали за воду 31 миллион рублей
В Тамбовской области мужчина угнал припаркованную иномарку, пока ее владелец был в отъезде
В Тамбовской области студент обокрал мужчину на пляже
В Тамбовской области ДТП с участием минивэна и «десятки» унесло жизни двух женщин
Культовая российская рок-группа «Чиж & Co» выступит на Дне города в Тамбове
Житель Тамбовщины осужден за контрабанду стероидов
На Южном обходе Тамбова столкнулись фура и иномарка: от легковушки осталась груда железа
Прокуратура взыскала с тамбовского предприятия более 700 тысяч рублей долга по зарплате
Тамбовский подросток, перевозивший на мотоцикле 4-летнего малыша, попал в аварию
Сквер на улице Агапкина в Тамбове будут строить по проекту студента-третьекурсника