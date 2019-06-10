В Моршанске мужчина порезал ножом соседку

СЕГОДНЯ 14:16 2019-06-10T14:16:11+03:00

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Вечером, 9 июня, в одной из комнат общежития города Моршанска на улице Карла Маркса мужчина ударил кухонным ножом в живот 38-летнюю женщину, с которой вместе выпивал. До этого они поругались. Оба участника конфликта находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Врачи скорой медицинской помощи доставили пострадавшую в городскую больницу, где ей сделали операцию.В настоящий момент жизни женщины ничего не угрожает. Полицейские выяснили, что к преступлению причастен проживающий по соседству мужчина. Он спрятался у себя в комнате и никому не открывал дверь. Только после долгих разговоров с ним, полицейские смогли войти и задержать его.

- Обнаружены вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к совершению тяжкого преступления. В отношении ранее судимого, злоупотребляющего спиртными напитками 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан, опрошен, решается вопрос о его аресте. По предварительным данным, причиной конфликта послужило злоупотребление спиртными напитками, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU