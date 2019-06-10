2019-06-10T13:13:36+03:00
Происшествия

В Тамбовской области ДТП с участием минивэна и «десятки» унесло жизни двух женщин

Кроме того, пострадали мужчина и 15-летний мальчик
Ксения АЛЕШИНА
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ДТП случилось в Сосновском районеДТП случилось в Сосновском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Серьезная авария с жертвами произошла в минувшую пятницу, 7 июня, в половину восьмого утра на 32-мкилометре автодороги «Тамбов-Шацк-Сосновка-Староюрьево-Первомайский» в Сосновском районе. Минивэн «Volkswagen Transporter», 37-летний водитель которого выехал на встречную полосу, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2110». Отечественной легковушкой управлял 70-летний пенсионер.

По информации УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП пассажиры «десятки», 69 и 57-летние женщины, скончались на месте происшествия. Еще один пассажир автомобиля «ВАЗ-2110», 15-летний мальчик, получил телесные повреждения и был доставлен в Детскую областную больницу города Тамбова. Водителя отечественной машины госпитализировали в реанимационное отделение ТОГБУЗ «Сосновская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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