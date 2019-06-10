Культовая российская рок-группа «Чиж & Co» выступит на Дне города в Тамбове

СЕГОДНЯ 12:54 2019-06-10T14:12:13+03:00

Жителей областного центра не оставят без звездных гостей

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Как сообщает «Тамбовская жизнь», хэдлайнером гала-концерта на площади Музыки, посвященного Дню города Тамбова, который отмечается 12 июня, станет популярная российская рок-группа «Чиж & Co».

Вот уже почти на протяжении 30 лет «Чиж & Co» радует поклонников своих творчеством. Коллектив был основан в начале 1990-х годов гитаристом, вокалистом и автором песен Сергеем Чиграковым по прозвищу «Чиж».

Напомним, что 12 июня тамбовчан ждет обширная развлекательная программа в честь Дня города и Дня России – различные выставки, мастер-классы, концерты и фотозоны.

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ИСТОЧНИК KP.RU