2019-06-10T14:12:13+03:00
Общество

Культовая российская рок-группа «Чиж & Co» выступит на Дне города в Тамбове

Жителей областного центра не оставят без звездных гостей
Ксения АЛЕШИНА
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Как сообщает «Тамбовская жизнь», хэдлайнером гала-концерта на площади Музыки, посвященного Дню города Тамбова, который отмечается 12 июня, станет популярная российская рок-группа «Чиж & Co».

Вот уже почти на протяжении 30 лет «Чиж & Co» радует поклонников своих творчеством. Коллектив был основан в начале 1990-х годов гитаристом, вокалистом и автором песен Сергеем Чиграковым по прозвищу «Чиж».

Напомним, что 12 июня тамбовчан ждет обширная развлекательная программа в честь Дня города и Дня России – различные выставки, мастер-классы, концерты и фотозоны.

Читайте также: Тамбов готовится к празднованию Дня России и Дня города: программа на 12 июня

ИСТОЧНИК KP.RU

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