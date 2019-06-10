2019-06-10T12:28:16+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины осужден за контрабанду стероидов

Мужчина получил три года лишения свободы условно
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области жителя Жердевки признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ. Он обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ, ограниченных к обороту на территории РФ.

Выяснилось, что мужчина у себя дома заказал через интернет-магазин, расположенный в Белоруссии, препарат для наращивания мышечной массы, содержащий сильнодействующее вещество. При этом медицинских показаний для применения подобного препарата у него не было. Впоследствии его задержали при получении посылки.

- По приговору суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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