Прокуратура взыскала с тамбовского предприятия более 700 тысяч рублей долга по зарплате
Во время проверки исполнения трудового законодательства на одном из сельскохозяйственных производственных кооперативов области прокуратура выявила нарушения. Оказалось, что на предприятия работает мужчина, которому не выплатили зарплату за два месяца этого года в сумме чуть больше 19 тысяч рублей.
Мужчина неоднократно обращался к руководству с требованием выплатить деньги, однако никаких мер не предпринималось. Подобная ситуация сложилась еще с 27 работниками организации.
- В связи с выявленными нарушениями прокурором в защиту интересов работников в суд направлено 28 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы на общую сумму 706 тысяч рублей, которые рассмотрены и удовлетворены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU