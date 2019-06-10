2019-06-10T11:37:20+03:00
Общество

Прокуратура взыскала с тамбовского предприятия более 700 тысяч рублей долга по зарплате

Трудовые права 28 работников отстояли в суде
Ксения АЛЕШИНА
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Во время проверки исполнения трудового законодательства на одном из сельскохозяйственных производственных кооперативов области прокуратура выявила нарушения. Оказалось, что на предприятия работает мужчина, которому не выплатили зарплату за два месяца этого года в сумме чуть больше 19 тысяч рублей.

Мужчина неоднократно обращался к руководству с требованием выплатить деньги, однако никаких мер не предпринималось. Подобная ситуация сложилась еще с 27 работниками организации.

- В связи с выявленными нарушениями прокурором в защиту интересов работников в суд направлено 28 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы на общую сумму 706 тысяч рублей, которые рассмотрены и удовлетворены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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