Тамбовский подросток, перевозивший на мотоцикле 4-летнего малыша, попал в аварию

СЕГОДНЯ 11:13 2019-06-10T11:14:39+03:00

На мотоцикле ехали 14-летний подросток и 4-летний ребенок Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой пострадали двое детей, произошла 7 июня примерно в одиннадцать часов утра на улице Октябрьской в районе дома №127 села Устье Моршанского района. Как сообщили в региональном УГИБДД, 32-летний водитель автомобиля «Toyota Camry» столкнулся с мотоциклом «Вираго», которым управлял четырнадцатилетний мальчик.

- В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла, четырехлетний ребенок, получили травмы, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – На месте происшествия их осмотрели медики бригады скорой помощи.

В мотоцикл въехала легковушкаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU