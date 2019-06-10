Сквер на улице Агапкина в Тамбове будут строить по проекту студента-третьекурсника

СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-10T10:50:36+03:00

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В Тамбовской областной Думе 7 июня в торжественной обстановке наградили победителя конкурса на разработку лучшего эскизного проекта памятника (мемориала) пожарным и спасателям. Им стал студент Института архитектуры, строительства и транспорта Тамбовского государственного технического университета Антон Сухов.

Конкурс организовывала Областная Дума, ГУ МЧС России по Тамбовской области и ТГТУ. Всего в нем участвовало 13 студентов-архитекторов из Тамбовского государственного технического университета.

- Определить фаворита жюри было непросто, однако по итогам оценки работ победителем стал самый практичный, удобный и оригинальный эскиз. Антона Сухова, студента третьего курса ТГТУ, наградили благодарственным письмом и денежной премией. В скором времени его проект будет воплощен в жизнь,- сообщает пресс-служба вуза.

Теперь по эскизу студента в сквере появится пожарная автоцистерна на базе автомобиля ЗИЛ-130, зеленые зоны и пешеходные дорожки. Помимо этого там появится ограждение, чтобы близлежащие гаражи не портили благоприятный вид.

Студент факультета «Магистратура» ТГТУ Максим Кондрашов получил специальный приз от жюри. Его эскиз признали самым инновационным. Молодому человеку также вручили денежную премию и благодарственное письмо.

ИСТОЧНИК KP.RU