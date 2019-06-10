Фестиваль духовых оркестров в Тамбове собрал больше 15 тысяч зрителей

СЕГОДНЯ 09:54 2019-06-10T09:54:07+03:00

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Яркий и зрелищный праздник духовой музыки вновь собрал лучшие военные оркестры страны в Тамбове. Более 15 тысяч зрителей встречали музыкантов бурными аплодисментами, а центральные улицы города вновь стали сценой для красочного дефиле под звуки труб и барабанов. Фестиваль духовых оркестров, носящий имена двух военных композиторов — Василия Агапкина и Ильи Шатрова, в восьмой раз объединил любителей музыки разных поколений. По традиции праздник проходит в течение двух дней. Накануне оркестры-участники выступили с сольными программами для жителей городов и районов Тамбовщины. А 9 июня музыкальный фестиваль переместился в Тамбов.

Самая красочная часть праздника началась с марш-парада. Оркестры продефилировали по центральным улицам города, приглашая зрителей на большой гала-концерт. Перед этим музыканты и руководители области почтили память главного военного дирижера России, генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Именно он был основателем тамбовского фестиваля.

- В сквере, где установлен памятник дирижеру, а также военным композиторам Василию Агапкину и Илье Шатрову, состоялась церемония возложения цветов. В исполнении Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации, Тамбовского камерного хора имени С.В.Рахманинова и военных музыкантов - участников фестиваля, впервые прозвучала «Песня о России», написанная Валерием Халиловым на стихи Александра Савицкого, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

После этого тысячи зрителей встретили оркестры на площади Музыки. Здесь прошел грандиозный концерт. Каждый оркестр сыграл новую программу, которую участники готовят специально к тамбовскому фестивалю. Завершился фестиваль ближе к полуночи праздничным фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU