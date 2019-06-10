Эксперты из столицы проверят Тамбовскую офтальмологическую больницу

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-10T09:24:01+03:00

Проверяющие уже проверили более десяти медучрежденийТамбовщины

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской офтальмологической больнице эксперты Московского научно-исследовательского института глазных болезней имени Гельмгольца проведут независимую оценку организации оказания помощи.

- В течение трех дней доцент кафедры непрерывного медицинского образования Людмила Михайлова, доктор медицинских наук Владимир Танковский и член диссертационного совета Гаянэ Маркосян познакомятся с работой Тамбовской офтальмологической больницы и Тамбовского филиала «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», - сообщили в региональном управлении здравоохранения.

До этого проверяющие во главе с помощником министра здравоохранения России Ириной Андреевой побывали в более десяти медучреждениях Тамбовщины. Комиссия высоко оценила работу лечебных учреждений области.

Фото: управление здравоохранения по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU