В Тамбове за выходные утонули 42-летний мужчина и 10-летняя девочка
В обстоятельствах трагедий разбираются следователи
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Вечером, 8 июня, в районе бывшего ресторана «Лагуна» утонул 42-летний мужчина. По предварительной информации, до этого погибший распивал спиртные напитки на берегу реки.
Сегодня в канале реки Цна на Набережной утонула 10-летняя девочка. По предварительным данным, она не умела плавать, а на пляж пришла вместе с дедушкой.
- Все детальные обстоятельства и причины гибели указанных лиц предстоит установить следователям регионального СУ СК России, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU