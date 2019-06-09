В Тамбове за выходные утонули 42-летний мужчина и 10-летняя девочка

СЕГОДНЯ 16:17 2019-06-09T16:17:13+03:00

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Вечером, 8 июня, в районе бывшего ресторана «Лагуна» утонул 42-летний мужчина. По предварительной информации, до этого погибший распивал спиртные напитки на берегу реки.

Сегодня в канале реки Цна на Набережной утонула 10-летняя девочка. По предварительным данным, она не умела плавать, а на пляж пришла вместе с дедушкой.

- Все детальные обстоятельства и причины гибели указанных лиц предстоит установить следователям регионального СУ СК России, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU