12 июня в Тамбове нарисуют «Карту России»

СЕГОДНЯ 11:16 2019-06-09T11:16:57+03:00

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Общегородской уличный флешмоб «Карта России» проведет тамбовская молодежь 12 июня - в День России и День города в Тамбове. Акция продлится с 10 до 12 часов на площади имени Ленина. В это время ребята нарисуют мелом на асфальте масштабный контур карты нашей страны, а затем разукрасят в цвета триколора. Площадь рисунка составит порядка 300 квадратных метров.

Как уточняют в обладминистрации, в этом флешмобе могут принять участие все желающие. Главное прийти в назначенное время и место.

- Каждый год мы стараемся проводить оригинальные и разнообразные мероприятия, посвященные Дню России и Дню города. Особенно радует то, что молодые люди активно участвуют во всех подобных флешмобах патриотической направленности, - рассказал один из организаторов акции Николай Мачихин.

ИСТОЧНИК KP.RU