На Тамбовщине уменьшится плата за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-08T15:13:58+03:00

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В Тамбовской области пересмотрели стоимость услуг регионального оператора по сбору и вывозу мусора. Согласно проекту приказа, размещенного на сайте управления по регулированию тарифов области, нововведение будет действовать с 1 июля до конца этого года.

Как следует из документа, вместо действующих сейчас тарифов в размере 4 429,73 руб. за тонну или 580,29 руб. за куб.м будут утверждены новые - 4395,66 рублей за тонну, или 575,83 руб. за куб. м. Соответственно, плата за вывоз одной тонны отходов снизится на 34 руб. 7 коп., а в пересчете на кубический метр – на 4 руб. 46 коп.

Кстати, в управлении ТЭК и ЖКХ области еще в начале года не исключали возможность перерасчета тарифов на услуги оператора по обращению с ТКО, которым сейчас является АО "Тамбовская сетевая компания". Тогда стало известно об изменениях в законодательстве, разрешающее еще несколько лет использовать муниципальные полигоны, а значит затраты на транспортировку мусора, по сравнению с первоначальными расчетами, могли снизиться. Кроме того, коммунальщики планировали скорректировать экономически обоснованный тариф в процессе работы новой системы.

Впрочем, серьезного снижения платы за эту услугу тамбовчане не ощутят, в пересчете на одного человека, вместо нынешних 116 руб. 6 коп. в месяц (для жителей многоквартирных домов) горожане будут платить 115 руб. 16 коп. То есть разница составит меньше одного рубля. Для частного сектора плата составит 132 руб. 44 коп. с человека, вместо нынешних 133 руб. 47 коп.

ИСТОЧНИК KP.RU