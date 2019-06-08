В Тамбовской ЦРБ установят новый лифт

СЕГОДНЯ 14:13 2019-06-08T14:13:17+03:00

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В стационаре Тамбовской ЦРБ начались работы по замене лифта. Их стоимость составит более 2,2 миллиона рублей. Средства выделены в рамках реализации программы «Доступная среда».

- Замена лифта назрела давно. Прежний лифт, работавший с момента открытия больницы, перестал отвечать требованиям безопасности и доступности для маломобильных граждан, - говорят в Тамбовской ЦРБ. - Благодаря новому оборудованию в учреждении повысится уровень комфорта.

ИСТОЧНИК KP.RU