2019-06-08T14:13:17+03:00
Общество

В Тамбовской ЦРБ установят новый лифт

Стоимость работ оценивают в 2,2 миллиона рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Новый лифт станет доступен для инвалидовНовый лифт станет доступен для инвалидов
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В стационаре Тамбовской ЦРБ начались работы по замене лифта. Их стоимость составит более 2,2 миллиона рублей. Средства выделены в рамках реализации программы «Доступная среда».

- Замена лифта назрела давно. Прежний лифт, работавший с момента открытия больницы, перестал отвечать требованиям безопасности и доступности для маломобильных граждан, - говорят в Тамбовской ЦРБ. - Благодаря новому оборудованию в учреждении повысится уровень комфорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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