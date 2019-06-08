В тамбовском парке культуры заработает фонтан «Грот»

СЕГОДНЯ 14:10 2019-06-08T14:10:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове с понедельника, 11 июня, начнет свою работу отремонтированный фонтан «Грот», который не функционировал много лет. Реставрацию любимого горожанами объекта провели в рамках проекта по благоустройству парковой зоны.

- Работы включают в себя не только высадку кустов и деревьев, но и очистку от старых деревьев и зарослей, сооружение аллей и мест отдыха с лавочками, а также обеспечение комфортного пребывания посетителей на территории парка. Поэтому, городской парк решил возобновить работу фонтана «Грот», - сообщает администрация парка культуры и отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU