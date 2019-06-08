Тамбовские полицейские поймали похитителя продуктов

СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-08T13:39:46+03:00

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Тамбовские полицейские раскрыли преступления, которые произошли в городе Мичуринске еще 21 мая. Тогда из супермаркетов на ул. Липецкое шоссе и ул. Лермонтовская неизвестный украл продукты питания. Полицейские опросили персонал магазинов, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что обе кражи совершил один и тот же человек.

- 22-летнего подозреваемого в преступлении задержали и доставили в полицию для дачи показаний, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Молодой человек сознался в хищении продуктов и рассказал, что 21 апреля совершил еще одну кражу в супермаркете на улице Лермонтова.

Все похищенное парень съел. Теперь ему придется возместить магазинам причиненный материальный ущерб. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU