С 1 июля на Тамбовщине увеличится плата за коммуналку

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-08T12:48:48+03:00

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С 1 июля в Тамбовской области произойдет плановое изменение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Как сообщает региональное управление по регулированию тарифов, по Тамбовской области в среднем платежи увеличатся на 2% в связи с ростом оптовых цен на электроэнергию и другие энергоресурсы, увеличением минимального размера оплаты труда работников, увеличением расходов на капремонты и т.д.

По муниципалитетам рост платежей граждан за коммунальные услуги будет значительно различаться. В 236 муниципальных образованиях рост платежей не превысит установленный в среднем для Тамбовской области индекс в размере 2%.

- По 15 муниципалитетам рост платежек с 1 июля будет выше - от 5 до 19 %, что обусловлено повышением тарифов на питьевую воду в связи с высокой изношенностью сетей и необходимостью их ремонта или реконструкции, - поясняют в областном управлении по регулированию тарифов. - Эти тарифы принимались с участием органов местного самоуправления, которыми была проведена разъяснительная работа с населением, проведен анализ социальных последствий, в абсолютной сумме тарифы на воду по этим муниципалитетам увеличатся от 3 до 6 руб. за 1 куб.м. Тарифы принимались на основании решений представительных органов муниципальных образований о их согласовании (г.Рассказово, г.Уварово, Первомайский район (Иловай-Дмитриевский, Новокленский, Старокленский сельсоветы), Моршанский район (Алгасовский, Крюковский, Устьинский сельсоветы), Сосновский, Ржаксинский, Мучкапский поссоветы, Пичаевский район (Липовский сельсовет), Тамбовский район (Селезневский, Цнинский сельсоветы), Бондарский сельсовет).

Рост тарифов по видам услуг в среднем по области с 1 июля составит: на питьевую воду - 3,8%, на тепловую энергию не более чем на 2%, а в г. Рассказово и г. Мичуринске останутся на уровне прошлого года, на газ -1,4%, на электроэнергию - 2%, вместо прогнозного значения 3,3%. В целом за год с учетом повышения в январе НДС с 18 до 20% по области платежи за коммунальные услуги в среднем увеличатся на 3,7%, т.е. ниже уровня прошлого года (4,7%), ниже инфляции (4,6%), ниже индекса роста по стране (4,1).

ИСТОЧНИК KP.RU