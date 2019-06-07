Мичуринская школа получит миллионный грант

СЕГОДНЯ 17:11 2019-06-07T17:11:48+03:00

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Школа №7 города Мичуринска стала победителем конкурсного отбора «Эффективные школьные модели профилактики делинквентного (отклоняющегося) поведения обучающихся». Учебное заведение получит из федеральной казны грант в 1 миллион рублей по государственной программе «Развитие образования».

Образовательное учреждение приняло решение создать Школу Активного Надежного Сотрудничества (ШАНС), где в подростков будут воспитывать такие качества как патриотизм, саморазвитие и помощь другим.

- Бюджет проекта предполагает оснащение Школы Активного Надежного Сотрудничества современным компьютерным оборудованием для проведения вебинаров, семинаров, конференций, сетевых конкурсов, поисковой работы по документам военнопленных, работа с сельсоветами, администрациями, муниципалитетами, а также подготовку видеоролика об основных формах и результатах инновационной деятельности образовательной организации, - комментируют в пресс-службе администрации города Мичуринска.

Школьники примут участие в издании второго сборника Книги Памяти, посвященному тамбовчанам, погибших в лагере Витцендорф в годы ВОВ; в региональной конференции «Я гражданин России», в зональном конкурсе проектов «Мои земляки»; во Всероссийской акции «Вахта Памяти», в социальной акции «Судьба солдата». Также ребята приведут в порядок воинские захоронения, а также изготовят именные таблички павшим землякам и возложат их на кладбище, где похоронены порядка 16 тысяч советских солдат (Германия).

ИСТОЧНИК KP.RU