В Тамбовской области брат угрожал убийством сестре

СЕГОДНЯ 18:01 2019-06-07T18:01:38+03:00

Ссора между родственниками чуть не обернулась трагедией

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В дежурную часть отделения полиции села Пичаево 6 июня поступило сообщение от 40-летней местной жительницы. Она рассказала стражам порядка, что брат угрожал ей ножом во дворе дома на улице Садовой.

На место происшествия выехала оперативная группа. Было установлено, что 25-летний парень из-за возникшего конфликта грозился убить родственницу. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Полицейские изъяли нож как вещественное доказательство и отправили его на экспертизу.

- В отношении злоумышленника ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного Кодекса РФ – «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU