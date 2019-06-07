Тамбовчанин убежал с телефоном, который попросил у прохожего на улице
За минувшие сутки тамбовские полицейские раскрыли кражу, произошедшую в областном центре 31 мая. На улице Покровской молодой человек обратился к 36-летнему прохожему с просьбой позвонить. Не подозревая подвоха, мужчина отдал ему свой телефон марки «Xiaomi».
Парень сделал вид, что разговаривает по мобильному, затем дождался пока владелец телефона отвлечется, после чего убежал вместе с чужим имуществом. Потерпевший обратился в правоохранительные органы.
- В результате оперативных мероприятий был задержан 18-летний гражданин, который пользовался похищенным сам. Телефон изъят и возвращен законному владельцу. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, в отношении мошенника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU