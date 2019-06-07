2019-06-07T16:10:18+03:00
Происшествия

Тамбовчанин убежал с телефоном, который попросил у прохожего на улице

Полицейские задержали 18-летнего мошенника
Ксения АЛЕШИНА
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Мужчина даже не подозревал, что выполнив просьбу чужого человека, останется без средства связиМужчина даже не подозревал, что выполнив просьбу чужого человека, останется без средства связиФото: УМВД по Тамбовской области
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За минувшие сутки тамбовские полицейские раскрыли кражу, произошедшую в областном центре 31 мая. На улице Покровской молодой человек обратился к 36-летнему прохожему с просьбой позвонить. Не подозревая подвоха, мужчина отдал ему свой телефон марки «Xiaomi».

Парень сделал вид, что разговаривает по мобильному, затем дождался пока владелец телефона отвлечется, после чего убежал вместе с чужим имуществом. Потерпевший обратился в правоохранительные органы.

- В результате оперативных мероприятий был задержан 18-летний гражданин, который пользовался похищенным сам. Телефон изъят и возвращен законному владельцу. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, в отношении мошенника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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