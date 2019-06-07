2019-06-07T15:40:06+03:00
Общество

«Росхимзащиту» и ее директора тамбовский УФАС оштрафовал на 122 тысячи рублей

Предприятие, заявившее, что у него лучшие противогазы, не опровергло эту информацию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовское УФАС России оштрафовало ОАО «Корпорация «Росхимзащита» и его генерального директора на 110 000 руб. и 12 000 рублей, соответственно, за неисполнение предписания о прекращении недобросовестной конкуренции. Дело в том, что 20 февраля этого года региональная антимонопольная служба признала некорректным сравнение фильтров-поглотителей с продукцией других предприятий, не в пользу последних. Общество распространило ложную информацию о том, что фильтр–поглотитель ФП-300УБ» (производитель АО «ЭНПО «Неорганика») обладает значительно лучшими характеристиками в сравнении с их аналогом – ФП-300 (производитель ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского). С точки зрения закона это является актом недобросовестной конкуренции.

- Обществу было выдано предписание в срок до 1 апреля прекратить недобросовестную конкуренцию и направить письма в адреса органов власти и хозяйствующих субъектов с опровержением предыдущей информации, - сообщили в УФАС по тамбовской области. - ОАО «Корпорация «Росхимзащита» в установленный срок предписание не исполнило, что послужило основанием для привлечения общества и его руководителя к административной ответственности по ч. 2.5 ст. 19.5 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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