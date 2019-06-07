2019-06-07T14:00:24+03:00
Здоровье

Столичные онкологи проведут мастер-классы в Тамбове

В областном центре проходит научно-практическая конференция
Ксения АЛЕШИНА
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В конференц-зале Тамбовской областной больницы сегодня, 7 июня, начала свою работу межрегиональная научно-практическая конференция онкологов «Диагностика и лечение злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта».

Специалисты из столицы планируют провести мастер-классы с проведением операций открытым и лапароскопическим доступами на базе онкологического диспансера и областной больницы.

- В работе конференции примут активное участие ведущие специалисты из ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина МЗ РФ во главе с директором, член-корреспондентом РАН, главным внештатным специалистом по онкологии в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах И.С. Стилиди, - сообщает управление здравоохранения Тамбовской области.

Кроме того, на конференции прозвучат научные доклады из регионов. Идея подобного мероприятия заключается во взаимодействии и обмене опытом между клиниками и специалистами, которые занимаются диагностикой и лечением злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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