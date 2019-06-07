2019-06-07T12:45:37+03:00
Общество

Житель Тамбовщины оплатил 35 штрафов ГИБДД лишь только после ареста автомобиля

Мужчина испугался, что может остаться «без колес»
Ксения АЛЕШИНА
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По информации пресс-службы УФССП по Тамбовской области, в Первомайском районе мужчина накопил 35 штрафов ГИБДД на сумму в 19 тысяч рублей. Должник никаких мер по их оплате не предпринимал, и тогда судебные приставы арестовали имеющийся у него автомобиль.

Также судебный пристав-исполнитель разъяснил мужчине, что в случае не оплаты штрафов в отношении него будет вынесено постановление о временном ограничении на пользование специальным правом в виде управления транспортным средством. Только после этого должник погасил задолженность

ИСТОЧНИК KP.RU

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