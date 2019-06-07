2019-06-07T12:02:14+03:00
Происшествия

В Тамбове магазин торговал алкоголем без лицензии

Продавцу торговой точки грозит от 30 до 50 тысяч рублей штрафа
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Советского района города Тамбова совместно с полицейскими провела проверку соблюдения законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции. Было установлено, что в магазине областного центра «Продукты 24 часа» продавали спиртные напитки, не имея на это лицензии. Ее действие было прекращено еще в сентябре 2016 года.

Сотрудники полиции изъяли 368 единиц алкогольной продукции, объемом 162,75 литра (водка, коньяк, ром, виски, шампанское, вино и др.). Опрошенные в магазине свидетели рассказали, что спиртное находится в свободной продаже и ежедневно реализуется.

- Кроме того, установлено, что юридическое было ликвидировано в январе 2017 года, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц имеется соответствующая отметка. В связи с выявленными нарушениями закона в отношении продавца магазина возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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