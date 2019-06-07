Первый матч РПЛ ФК «Тамбов» проведет с «Зенитом»
Игра состоится в Санкт-Петербурге
Календарь игр
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В четверг, 6-го июня, состоялось заседание Общего собрания НП «РФПЛ», на котором был согласован новый календарь РПЛ на сезон 2019/20 гг. Стало известно, что в первом туре футбольный клуб «Тамбов» сыграет в гостях против действующего Чемпиона России санкт-петербургского «Зенита». Старт чемпионата запланирован на 13-14 июля. Точные даты матчей будут определены позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU