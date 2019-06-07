12 июня в Тамбове ограничат движение плавсредств по каналу реки Цны
Это связано с проведением массовых праздничных мероприятий
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Вниманию горожан и гостей Тамбова. Как сообщает пресс-служба городской администрации, 12 июня, в День России и День Тамбова, по каналу реки Цны - на участке от Площади музыки и до Моста влюбленных - будет запрещено передвижение маломерных судов.
- Ограничения продлятся с 17-ти часов до 23-х часов. Это связано с проведением массовых праздничных мероприятий в среду двенадцатого июня, - отмечают в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU