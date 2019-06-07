2019-06-07T11:16:26+03:00
Общество

12 июня в Тамбове ограничат движение плавсредств по каналу реки Цны

Это связано с проведением массовых праздничных мероприятий
Ирина БУРЯКОВА
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Вниманию горожан и гостей Тамбова. Как сообщает пресс-служба городской администрации, 12 июня, в День России и День Тамбова, по каналу реки Цны - на участке от Площади музыки и до Моста влюбленных - будет запрещено передвижение маломерных судов.

- Ограничения продлятся с 17-ти часов до 23-х часов. Это связано с проведением массовых праздничных мероприятий в среду двенадцатого июня, - отмечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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