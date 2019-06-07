2019-06-07T11:01:50+03:00
Происшествия

В Тамбовской области при столкновении «семерки» и иномарки пострадали три человека

Авария случилась в городе Рассказово
Ксения АЛЕШИНА
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Водитель отечественного авто и его пассажир получили травмыВодитель отечественного авто и его пассажир получили травмыФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 6 июня около двенадцати часов ночи на улице 8 Марта в районе дома №3 города Рассказово. Автомобиль «ВАЗ 2107», 28-летний водитель которого поворачивал налево, столкнулся с иномаркой «Ниссан Кашкай» под управлением 31-летней женщины.

Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии водитель «семерки» и его пассажир, 23-летний парень, а также пассажир автомобиля «Ниссан Кашкай», 31-летняя женщина, получили телесные повреждения и были доставлены на машине скорой медицинской помощи в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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