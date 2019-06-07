В Тамбове задержали мужчину с гранатой

СЕГОДНЯ 10:05 2019-06-07T10:11:31+03:00

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6 июня на пульт дежурной части регионального управления Росгвардии поступило сообщение о том, что в Тамбове у дома №39 на улице Московской сотрудники патрульно-постовой службы у 35-летнего мужчины обнаружили предмет, внешне напоминающий гранату.

На место выехали взрывотехники ОМОН. Территорию оцепили, людей эвакуировали на безопасное расстояние.

Фото: пресс-служба управления Росгварии по Тамбовской области

Фото: пресс-служба управления Росгварии по Тамбовской области

- Установлено, что обнаруженный предмет представляет собой гранату Ф-1 без взрывателя. Экспертами на месте было дано заключение, что граната является взрывобезопасной. После этого она была передана сотрудникам полиции, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - По данному факту проводится проверка.

Фото: пресс-служба управления Росгварии по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU