2019-06-07T10:11:31+03:00
Происшествия

В Тамбове задержали мужчину с гранатой

Это произошло на улице Московской
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба управления Росгварии по Тамбовской областиФото: пресс-служба управления Росгварии по Тамбовской области
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6 июня на пульт дежурной части регионального управления Росгвардии поступило сообщение о том, что в Тамбове у дома №39 на улице Московской сотрудники патрульно-постовой службы у 35-летнего мужчины обнаружили предмет, внешне напоминающий гранату.

На место выехали взрывотехники ОМОН. Территорию оцепили, людей эвакуировали на безопасное расстояние.

Фото: пресс-служба управления Росгварии по Тамбовской области

Фото: пресс-служба управления Росгварии по Тамбовской области

Фото: пресс-служба управления Росгварии по Тамбовской области

Фото: пресс-служба управления Росгварии по Тамбовской области

- Установлено, что обнаруженный предмет представляет собой гранату Ф-1 без взрывателя. Экспертами на месте было дано заключение, что граната является взрывобезопасной. После этого она была передана сотрудникам полиции, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - По данному факту проводится проверка.

Фото: пресс-служба управления Росгварии по Тамбовской области

Фото: пресс-служба управления Росгварии по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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