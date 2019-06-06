Тамбовский аэропорт и его директора оштрафовали на 220 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:44 2019-06-06T17:44:53+03:00

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Мичуринская транспортная прокуратура проводила проверку в Тамбовском областном бюджетном учреждении «Аэропорт «Тамбов» и обнаружила здесь нарушение.

- Установлено, что ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов» 25 августа 2017 года с АО «Новая авиация» заключен гражданско-правовой договор (контракт) на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Реконструкция аэропортового комплекса «Донское» на условиях согласно заданию на проектирование». Срок исполнения контракта установлен до 30 июня 2018 года,- пояснили в Мичуринской транспортной прокуратуре. - Однако, ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов» и АО «Новая авиация» при отсутствии законных оснований неоднократно заключались дополнительные соглашения о продлении срока исполнения контракта, а также об изменении задания на проектирование.

В итоге транспортный прокурор в отношении ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов» и его директора вынес постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (изменение условий контракта, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок). По результатам рассмотрения УФАС России по Тамбовской области постановлений прокурора ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов» назначен штраф в размере 200 тысяч рублей, директору – в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU