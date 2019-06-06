2019-06-06T18:00:21+03:00
Общество

Тамбовская десятиклассница полгода будет получать стипендию за видеоролик

Тема видео, снятого школьницей - добровольчество
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: с сайта администрации Тамбовской областиФото: с сайта администрации Тамбовской области
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В регионе подвели итоги конкурса на получение стипендии от благотворительного фонда социальной помощи «Тамбовский». Напомним, этот фонд объявил о старте творческого конкурса среди учащихся 9-11 классов всех общеобразовательных учреждений Тамбовской области в апреле. Для участия необходимо было снять короткий видеоролик на тему добровольчества.

Победителем творческого конкурса стала десятиклассница из школы №5 имени Гагарина Анна Евсеева. В течение полугода она будет получать стипендию в размере три тысячи рублей. Кроме того, все участники конкурса единовременно получат по две тысячи рублей.

Победительница конкурса Анна Евсеева сделала видеоролик о том, как важно заботиться о животных и быть в ответе за тех, кого приручили.

- Я с детства люблю животных. Считаю, что не всегда люди заботятся о них должным образом, поэтому пришла идея снять ролик именно на эту тему. А еще у меня есть кошка Муся. Мы взяли ее из приюта. Я стараюсь сделать все, чтобы Муся чувствовала себя настоящим членом нашей семьи, - цитирует пресс-служба региональной администрации десятиклассницу.

По информации организаторов, такой же конкурс планируется провести и в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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