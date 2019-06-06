Мичуринцы возмущены уничтожением деревьев в сквере на улице Советской

СЕГОДНЯ 17:15 2019-06-06T17:17:44+03:00

Специалисты выяснили, что то больше трети деревьев в сквере уже были ранее выпилены по причине их гибели

Изменить размер текста: A A

В сквере на улице Советской города Мичуринска начались работы по его масштабному ремонту. В рамках подготовительных работ там спилили деревья, что вызвало возмущение жителей наукограда.

- В городе даже на центральных улицах полно погибших, сухих, огромных деревьев. Их пилить, похоже, никто не собирается. А тут отличный сквер с липами вырезали! - делятся мичуринцы в соцсетях.

Однако в администрации наукограда в ответ на многочисленные претензии жителей города заявили, что пошли на это ради их же безопасности. По словам чиновников, прежде чем приступить к работам, каждое дерево обследовалось местными учеными. Оказалось, что сквер, по мнению исследователей, не представляет эстетической ценности - это подтвердили произведенные срезы деревьев. Кроме того, под аллеей проходит газопровод высокого давления, поэтому необходимо удалить разросшиеся корни, чтобы освободить коммуникации и не допустить их сдвига.

- По результатам экспертизы выяснилось, что больше трети деревьев в сквере уже были ранее выпилены по причине их гибели. Старые деревья сильно переросли, растения клена ясенелистного отмирают и представляют угрозу для пешеходов, разросшиеся корни тополей поднимают покрытия, стволы большей части лип имеют трещины и дупла с распространением сажистого грибка, - сообщают в администрации города Мичуринска. - Старые растения сильно наклонены в сторону дорожек сквера, что небезопасно для людей. Кроме того, на деревьях зафиксировано массовое распространение растительноядных клещей и вредителей

Мичуринцам пообещали, что на месте спиленных деревьев появятся новые и безопасные. В сквере планируют высадить трехметровые штамбовые сорта клена двух видов — не саженцы, а молодые деревья.

- Это решение было вынесено на обсуждение Общественного совета, Совета по культуре и депутатов городского Совета. Были оговорены все нюансы и этапы проведения работ. О наших планах мы рассказывали через сайт администрации города. После одобрения проекта подрядная организация приступила к работам. - прокомментировали в администрации наукограда. - Разумеется, этап демонтажа всегда болезненно воспринимается и люди с сожалением расстаются с привычной действительностью. Но каждый из вас должен понимать, что на смену старому и небезопасному придет новое: красивые деревья, гладкая тротуарная плитка, эстетичные арт-объекты. Совсем скоро жители смогут убедиться в результатах долгожданного и так необходимого ремонта любимого места отдыха.

Фото: Подслушано в Мичуринске

Читайте также: В Мичуринске преображают сквер на улице Советской

ИСТОЧНИК KP.RU