Тамбовские полицейские задержали грабителя

СЕГОДНЯ 17:01 2019-06-06T17:03:35+03:00

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5 мая в дежурную часть поступило сообщение о грабеже в Мичуринском районе. На место, в село Заворонежское, выехали сотрудники полиции. Стражи порядка опросили 56-летнего потерпевшего. Мужчина рассказал, что неделю назад, 29 мая, на улице Набережной в его гараже собралась компания приятелей. Встреча не обошлась без распития спиртного. Примерно в восемь часов вечера между ним и одним из его знакомых возник конфликт. В результате товарищ нанес побои 56-летнему гражданину. После этого злоумышленник похитил с верстака два телефона, принадлежащие потерпевшему. На просьбу оставить имущество грабитель не реагировал.

- 43-летний мужчина, проживающий недалеко от потерпевшего, был задержан. Грабитель сознался в содеянном и рассказал, что продал два телефона марки «Nokia» и «Dexp» неизвестным лицам по дешевке, за 170 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Потерпевший оценил материальный ущерб, причиненный злоумышленником, в 1500 рублей.

Как выяснили полицейские, ранее задержанный уже не раз имел проблемы с законом и был судим за схожие преступления. В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU