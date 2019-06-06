2019-06-06T17:03:35+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали грабителя

Преступление произошло в Мичуринском районе
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

5 мая в дежурную часть поступило сообщение о грабеже в Мичуринском районе. На место, в село Заворонежское, выехали сотрудники полиции. Стражи порядка опросили 56-летнего потерпевшего. Мужчина рассказал, что неделю назад, 29 мая, на улице Набережной в его гараже собралась компания приятелей. Встреча не обошлась без распития спиртного. Примерно в восемь часов вечера между ним и одним из его знакомых возник конфликт. В результате товарищ нанес побои 56-летнему гражданину. После этого злоумышленник похитил с верстака два телефона, принадлежащие потерпевшему. На просьбу оставить имущество грабитель не реагировал.

- 43-летний мужчина, проживающий недалеко от потерпевшего, был задержан. Грабитель сознался в содеянном и рассказал, что продал два телефона марки «Nokia» и «Dexp» неизвестным лицам по дешевке, за 170 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Потерпевший оценил материальный ущерб, причиненный злоумышленником, в 1500 рублей.

Как выяснили полицейские, ранее задержанный уже не раз имел проблемы с законом и был судим за схожие преступления. В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовская десятиклассница полгода будет получать стипендию за видеоролик
Тамбовский аэропорт и его директора оштрафовали на 220 тысяч рублей
Первый в России автопробег мусоровозов пройдет через Тамбов
Мичуринцы возмущены уничтожением деревьев в сквере на улице Советской
В Тамбовской области племянник убил своего дядю
В Тамбовской области мужчина расплатился за съемное жилье книжными закладками
Житель Тамбовщины обманул микрофинансовую организацию, сообщив о себе ложные сведения
32 человека погибло в пожарах в Тамбовской области за 5 месяцев
Сбербанк представил новое решение в сфере жилой недвижимости «Проектный бридж»
Тамбовчанин напал на сотрудницу полиции, сделавшую ему замечание по поводу курения возле школы
Тамбовчанам покажут эпизоды сражения под Сталинградом
Тамбовчанин угнал машину и улетел на ней в овраг
Тамбовские коммунальщики спасли косулю, упавшую в очистные сооружения
Тамбовщина вместе с австрийцами будет модернизировать АО «ТАМАК»
В Мичуринске собака заболела бешенством
В Тамбовской области мужчину осудили за контрабанду сильнодействующих веществ
ФК «Тамбов» будет готовиться к матчам РПЛ в Белоруссии
В Тамбовской области легковушка врезалась в мопед: один человек ранен
В Тамбовской области утонула 18-летняя девушка
В честь Дня России и Дня города тамбовчанам раздадут семь тысяч ленточек с триколором
В Тамбовской области перевернулся «Renault Logan»: пострадали два человека
Стражи порядка вернули жительнице Тамбовщины украденные деньги
В Тамбове в ДТП с участием четырех автомобилей пострадал подросток
Волонтеры-медики помогли провести медосмотр жителей тамбовских сел
Тамбовчанам запретили вход в лес
В Тамбовской области алиментщик продал арестованный приставами велосипед