В Тамбовской области мужчина расплатился за съемное жилье книжными закладками

СЕГОДНЯ 15:38 2019-06-06T15:38:49+03:00

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В полицию города Моршанска 5 июня обратилась местная жительница с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Она рассказала, что уже сдает достаточно долгое время квартиру внаем 47-летнему мужчине. В этот же день он расплатился с хозяйкой за очередной период найма жилья и отдал две пятитысячные банкноты. Не проверив купюры на месте, женщина только придя к себе домой поняла, что держит в руках две книжные закладки в виде денег.

- Сотрудники полиции опросили мужчину, который передал хозяйке два полиграфических изделия с имитацией денежных банкнот для расплаты за жилье. Мужчина пояснил, что просто ошибся. Сейчас по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Книжные закладки изъяты. Устанавливается, намеренно ли мужчина совершил мошенничество и вручил женщине не настоящие купюры, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU