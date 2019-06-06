2019-06-06T15:18:30+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины обманул микрофинансовую организацию, сообщив о себе ложные сведения

Возвращать деньги злоумышленник не собирался
Ксения АЛЕШИНА
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За минувшие сутки полицейские раскрыли мошенничество, произошедшее в сентябре прошлого года в городе Рассказово. На улице 8 Марта в одну из местных микрофинансовых организаций обратился 31-летний мужчина. Он взял в кредит 6 540 рублей, предоставив ложные сведения о месте своей работы. О том, чтобы его выплачивать, рассказовец даже и не думал.

В назначенные сроки, естественно, деньги мужчина не вернул. На звонки он не отвечал. Тогда сотрудники микрофинансовой организации обратились в правоохранительные органы. Стражи порядка разыскали злоумышленника спустя почти год, после чего доставили в отдел полиции для дачи показаний. Житель села Верхнеспасское свою вину признал и рассказал, что успел потратить всю полученную сумму.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, теперь мужчине придется вернуть причиненный материальный ущерб из своего кармана, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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