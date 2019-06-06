32 человека погибло в пожарах в Тамбовской области за 5 месяцев

СЕГОДНЯ 14:54 2019-06-06T14:54:16+03:00

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С 1 января текущего 2019 года на территории Тамбовской области произошло 2 тысячи 386 пожаров, в которых погибло 32 человека, травмировано 17 человек, спасено 126 человек и эвакуировано 347. Эти данные сегодня предоставило региональное ГУ МЧС.

Основными причинами возгораний в регионе специалисты называют: неосторожное обращение с огнем - 1 тысяча 885 случаев (79%), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 187 случаев (7,8%), нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей и дымоходов - 80 случаев (3,3%), а также поджоги - 52 случая (2,2%).

ИСТОЧНИК KP.RU