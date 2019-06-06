2019-06-06T14:33:34+03:00
Происшествия

Тамбовчанин напал на сотрудницу полиции, сделавшую ему замечание по поводу курения возле школы

Мужчина применил насилие к девушке-майору и скрылся
Ксения АЛЕШИНА
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На фото: Евгения ЗиминаНа фото: Евгения Зимина
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В Тамбове 4 июня возле школы №22 майор полиции Евгения Зимина охраняла общественный порядок в период сдачи ЕГЭ. Девушка сделала замечание проходящему мимо мужчине, который курил на территории образовательного учреждения, и потребовала прекратить совершение административного правонарушения.

Возмущенный тамбовчанин вступил в словесную перепалку с сотрудницей полиции, после чего несколько раз толкнул ее и скрылся. О случившемся сразу же поставили в известность дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Тамбову.

Стражи порядка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность мужчины, напавшего на сотрудника полиции, а также обнаружили документы, которые могли принадлежать ему.

- В отношении 30-летнего жителя областного центра следственным комитетом РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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