Тамбовчанам покажут эпизоды сражения под Сталинградом

СЕГОДНЯ 14:10 2019-06-06T14:10:17+03:00

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В качестве сюрприза на День города для тамбовчан проведут военно-исторический фестиваля «Во славу Победы», в рамках которого реконструкторы из воронежского военно-патриотического клуба «Набат» представят зрителям несколько эпизодов Сталинградской битвы. Об этом сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.

Праздник начнется на площади Музыки 12 июня в 11.30. Фестиваль будет посвящен Сталинградской битве и вкладу Тамбовской области в ее успешный исход. В этом бою решающую роль сыграла 2-ая гвардейская армия, которая формировалась на территории нашего региона из курсантов тамбовских и пензенских военных училищ, а также сотен тамбовских добровольцев.

- Из музейно-выставочного центра Тамбовской области на открытие фестиваля будет доставлена бесценная реликвия - знамя 2-ой гвардейской армии. Запланирован митинг и выступления ветеранов. Юнармейцы Тамбова возложат цветы к мемориалу «Вечный огонь» и памятному знаку 2-ой гвардейской армии на Рассказовском шоссе. Самой зрелищной частью фестиваля станет военно-историческая реконструкция, которая развернется на заречной территории. Ее участниками станут более 80 реконструкторов из Воронежа. Будет военная техника, будут взрывы, залпы и стрельба из стрелкового и артиллерийского оружия. Главное — будет передана динамика и напряжение боя лета 1942 года, - говорит пресс-секретарь регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Агукин.

По словам руководителя военно-патриотического клуба «Набат» Евгения Ишутина, тамбовчане увидят получасовой бой, отражающий подвиги наших солдат и офицеров, подвиг санитаров, которые выносили под огнем раненых с полей сражений.

- Из техники представим ЗиС-5 - легендарную советскую трёхтонку в оригинале, командирский автомобиль ГАЗ 67 и армейский автомобиль Виллис. Также в реконструкции будут задействованы минометы и пулеметы, - говорит Евгений Ишутин.

После фестиваля гостей ждут на трех интерактивных площадках, где можно будет посмотреть на оружие времен ВОВ, а также сделать фото на память с реконструкторами на фоне военной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU