Тамбовчанин угнал машину и улетел на ней в овраг

СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-06T13:51:00+03:00

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В отдел полиции №3 по городу Тамбову поступило сообщение от 24-летней девушки об угоне ее автомобиля «ВАЗ-21099». Выехавшие на место происшествия полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по осмотру, опросу потерпевшей и возможных свидетелей. Эксперты изъяли осколки разбитого окна машины, следы обуви и протектора шин.

По области был введен план по перехвату угонщика. Совместные действия тамбовских и инжавинских полицейских увенчались успехом. В ходе проведения расследования сотрудники уголовного розыска выявили, что преступление совершил 32-летний мужчина без определенного рода занятий, проживающий улице Базарной в Тамбове. Ранее он уже имел проблемы с законом.

Как оказалось, в ночь на 5 июня тамбовчанин шел по Моршанскому шоссе и во дворе многоэтажки увидел машину, принадлежащую потерпевшей. Он разбил стекло автомобиля и угнал его. Не справившись с управлением, в Инжавинском районе злоумышленник съехал с обочины в овраг недалеко от села Заречное. Там и нашли легковушку в технически неисправном состоянии.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, ему придется возместить материальный ущерб автовладелице по итогам назначенной экспертизы. Сотрудники автоинспекции убедительно просят владельцев всех транспортных средств применять максимум профилактических мер для предотвращения возможных попыток угона, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU